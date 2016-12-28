В Башкирии депутаты поздравляют особенных детей с наступающим Новым годом Фото: Андрей Старостин В Башкирии депутаты поздравляют особенных детей с наступающим Новым годом Фото: Андрей Старостин

УФА, 28 дек 2016. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Депутаты Госсобрания Башкортостана Эльвира Аиткулова и Ирек Зарипов совместно с представителями РОО Совет матерей «Материнское сердце» посетили на дому детей с ограниченными возможностями здоровья. Парламентарии поздравили малышей с наступающим Новым годом, сообщили в пресс-службе ГС РБ.

Акция будет проходить в течение трех дней, за это время планируется поздравить с праздником порядка 30 детей из Уфы и Стерлитамака. Организаторы сообщили, что участниками акции стали дети, которые по состоянию здоровья не могут посещать массовые новогодние представления. Поэтому было решено поздравить их на дому.

«Все дети ждут чуда. Членами нашего Комитета принято решение собрать средства, чтобы поздравить тех детей, которые не могут из-за болезней посетить праздничные представления. Праздник к ним придет домой вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой. Мы хотим, чтобы такие дети и их родители почувствовали приближение праздника, поверили в то, что наступающий год будет лучше», — рассказала Эльвира Аиткулова.

Для ребят предусмотрено поздравление от Деда Мороза и Снегурочки, игры, а также подарки. В прошлые годы практика поздравления на дому активно применялась за счет средств неравнодушных мам, представляющих Совет матерей. В этом году благодаря гранту от Министерства труда и социальной защиты населения республики организация получила возможность охватить большее количество детей. Общественники поблагодарили депутатов Госсобрания, которые присоединились к акции и оказали поддержку организаторам.