В Уфе откроется выставка «Врата в Рождество»

УФА, 28 дек 2016. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе в первые дни нового года начнет работу выставка «Врата в Рождество». 7 января в 13.00 в галерее «Урал» состоится открытие выставки мастеров декоративно-прикладного искусства семьи Обуховых. В нее вошли выполненные в технике художественного панно оклады икон и работы в технике соломоплетения.

Центральная работа выставки — уникальные «Царские врата». Работа выполнена по всем православным канонам и максимально раскрывает необыкновенные возможности соломки как в технике плетения, так и в технике художественного панно, в котором выполнены оклады канонических образов. Также на выставке представлена череда одетых в соломенные оклады именных икон семьи.

Уфимские мастера декоративно-прикладного искусства Обуховы работают в технике «соломка». Из одной семьи вышли четыре мастера: Сергей, Елена, Марина и Роза Михайловна. Основное место работы — ПАО «УМПО», творчеством занимаются в свободное время. Началом своего творческого увлечения считают 1981 год, дату создания первой работы. С 1994 года участвуют в международных, всероссийских, региональных, республиканских выставках. Обладатели многочисленных дипломов и наград. С 1996 года члены неправительственной организации под эгидой ЮНЕСКО «Природа и творчество». Подготовили девять непохожих друг на друга персональных выставок. Работы Обуховых из соломки нашли свое место и в храмах, и в музеях, люди более чем в 20 странах мира украсили ими свои дома.

«Можно сказать, что Обуховы открыли «соломку» для окладов икон. Оклад в их исполнении настолько органично сливается с ликами, а сияние соломки передает внутренний свет иконы, что оклад перестает быть собственно окладом, и видится единый, целостный и глубоко прочувствованный образ», — рассказали организаторы проекта.