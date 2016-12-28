В 1921 году в оренбургском Караван-сарае открыли башкирский педагогический техникум - Архив печати Фото: Книжная палата РБ В 1921 году в оренбургском Караван-сарае открыли башкирский педагогический техникум - Архив печати Фото: Книжная палата РБ

УФА, 28 дек 2016. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

В предновогоднем выпуске 1936 года газета «Красная Башкирия» поздравила с юбилеем башкирский педагогический техникум. Он был открыт в голодный 1921 год и располагался в здании Караван-сарая в Оренбурге. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

«Первого января исполняется 15 лет со дня организации башкирского педагогического техникума в Оренбурге», — сообщает газета. Он был создан в период хозяйственной разрухи после гражданской войны, в голодный 1921 год. Под башкирский техникум было передано здание Караван-сарая, построенное в Оренбурге по указу царя.

В башкирском техникуме получали образование молодые жители Зианчуринского, Баймакского, Хайбуллинского, Зилаирского районов республики. Сотни учителей начальных, неполных и средних школ, подготовленные в этом техникуме, работали в Башкирии и в соседних областях, где есть башкирское население. «Известные в республике писатель Бикбай, литературовед Амантай, артистка Рашитова» также учились в этом техникуме, отмечается в газете.

В 1936 году педагогический техникум был переведен из Оренбурга в село Темясово Баймакского района Башкирии. К этому времени в учебном заведении обучались 387 человек, 69 выпускников готовились пополнить замечательную армию учителей необъятной страны, говорится в публикации.

Отмечая большую работу, проделанную за 15 лет техникумом в подготовке учителей для башкирских школ, правительство Башкирии решило премировать преподавателей и студентов-отличников этого учебного заведения, сообщает издание.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.