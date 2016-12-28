Правительство России предлагает лишить субъекты права утверждать программы соцразвития регионов

УФА, 28 дек 2016. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий исключение из перечня полномочий власти субъектов РФ утверждение программ социально-экономического развития региона. Об этом сообщает РИА Новости.

В настоящее время содержание программ социально-экономического развития регионов дублирует содержание стратегии социально-экономического развития регионов, планов мероприятий по их реализации и государственных программ субъекта.

«Законопроектом предусматривается исключение из перечня основных полномочий законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ полномочия по утверждению программ социально-экономического развития субъекта РФ и одновременное закрепление полномочия по утверждению порядка осуществления стратегического планирования в субъекте РФ», — говорится в пояснительной записке.

Поправки корректируют законодательство, которое регулирует полномочия органов местного самоуправления в сфере стратегического планирования. Исключаются дублирующие функции в сфере подготовки планов и программ социально-экономического развития муниципалитетов.