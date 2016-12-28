Самые большие сладкоежки в стране живут в Уфе и в Ростове-на-Дону Фото: Depositphotos.com Самые большие сладкоежки в стране живут в Уфе и в Ростове-на-Дону Фото: Depositphotos.com

УФА, 28 дек 2016. /ИА «Башинформ»/.

Аналитики торговой сети «Перекресток» выяснили, какие продукты входят в Топ-10 новогодних покупок жителей разных регионов страны. Так, обязательными атрибутами новогоднего стола уфимцев являются наборы конфет (14,3%), цитрусовые фрукты (10,4%), игристые вина (7,7%), водка (6,4%) и экзотические фрукты (5,3%).

Новогодний напиток — шампанское — практически во всех регионах уверенно занимает первое место среди спиртных напитков в предновогодний период. Больше всего игристого покупают москвичи (11,6%) и екатеринбуржцы (12,1%), меньше — жители Перми (6,4%), Нижнего Новгорода (6,5%) и Самары (7%). Так, в Нижнем Новгороде напитком-лидером стала водка (7,5%). В целом по России это второй по популярности напиток на новогоднем столе. Лишь в Челябинске водка не вошла в Топ-10 новогодних продуктов. В Казани и Самаре на первом месте среди напитков в этом году находится виски — 8,4% и 8,1%, соответственно. В целом по стране этот напиток уверенно занял третью позицию по популярности в предпраздничный период (7%). Наиболее равнодушными к виски оказались жители Уфы, Челябинска и Перми.

Лидерами среди безалкогольных новогодних напитков в целом по России являются пакетированные соки и нектары (3,9%). Больше всего они популярны в Челябинске (5,8%), Ростове-на-Дону (4,9%) и Перми (4,8%), Уфе (4,6%), Екатеринбурге (4,5%). Москвичи же выбирают сладкую газировку (3,8%), а вот жители Северной столицы предпочитают пить в Новый год или после него минералку (4,9%) — это единственный регион из рассматриваемых, где минеральная вода вошла в Топ-10 новогодних закупок.

Наибольшей популярностью среди россиян (кроме Москвы и области) в последнюю предновогоднюю неделю пользуются наборы конфет, в некоторых городах они популярнее шампанского. Конфеты занимают первую строчку рейтинга по количеству предновогодних покупок в «Перекрестках» Ростова-на-Дону (14,4%), Уфы (14,3%), Самары (13,4%), Перми (12%), Казани (11,3%), Санкт-Петербурга (10,7%), Челябинска (10,3%) и Нижнего Новгорода (9,7%).

Также в Топ-10 продуктов, которыми россияне сервируют стол, входят полутвердые и твердые сыры (6,6%), почти настолько же популярны цитрусовые фрукты и торты (5,6%).

В Топ-10 продуктов для новогоднего стола не вошли икра, колбаса, свинина и экзотические фрукты. Примечательно, что экзотические фрукты к новогоднему столу чаще всего предпочитают приобретать в Екатеринбурге (5,9%) и Уфе (5,3%) — здесь они входят в Топ-5 популярных предновогодних покупок. Совсем равнодушны к фруктовой экзотике жители Ростова-на-Дону, Самары, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Москвы. Жители Перми (6,8%) и Челябинска (5,9%) в качестве украшения новогоднего стола предпочитают использовать соленую рыбу, которая здесь входит в пятерку лидеров по продажам.