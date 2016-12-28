К 2019 году дефицит региональных бюджетов сократится почти в два раза - Дмитрий Медведев

УФА, 28 дек 2016. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Поддержка регионов в 2017 году будет увеличена примерно на девять процентов и составит 1,6 трлн рублей. К 2019 году дефицит региональных бюджетов сократится почти в два раза. Об этом рассказал Премьер-министр Правительства РФ Дмитрий Медведев на совещании по сбалансированности региональных бюджетов, сообщает ТАСС.

По словам Дмитрия Медведева, на 13 процентов увеличатся и дотации, субсидии вырастут почти на треть. В результате дефицит региональных бюджетов к 2019 году сократится почти в два раза по сравнению с текущим годом.

В то же время премьер подчеркнул, что «это не значит, что все решения, которые приняты, идеальны, мы должны смотреть за тем, каким образом они будут реализовываться». Он призвал руководителей федеральных ведомств и регионов «следить за ситуацией и в случае необходимости оперативно обсуждать» возникающие проблемы.

Глава Кабмина рассказал, что в бюджете заложено до 200 млрд рублей на выдачу бюджетных кредитов регионам на следующий год.

«Эти деньги предназначены для частичного покрытия дефицита региональных бюджетов или временных кассовых разрывов по ставке 0,1 процента годовых, а также для финансирования мероприятий при ликвидации последствий разных ЧП — там уже ставка 0 процентов годовых», — сказал премьер-министр.

Он сообщил, что механизм предоставления бюджетных кредитов в текущем году уже позволил снизить заметную нагрузку на субъекты РФ за счет замещения более дорогих коммерческих кредитов.

Премьер-министр призвал прекратить распределять субсидии по принципу «деньги идут к деньгам», а направлять федеральные трансферты, исходя из потребностей. По его словам, это позволит дополнительно сократить диспропорцию в развитии регионов, обеспечить устойчивое развитие всей страны.

Глава Кабмина напомнил, что сохраняется ответственность регионов за невыполнение взятых на себя обязательств при получении субсидий. Заключить все соглашения с регионами по направлению субсидий необходимо до 1 марта 2017 года, при этом «нужно положить конец бесконечному распределению-перераспределению, перелицовыванию неправильно запланированных и замороженных средств федерального бюджета».