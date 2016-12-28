В Уфе проведут День кухни народов республики
УФА, 28 дек 2016. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.
В Уфе 29 декабря пройдет День кухни народов Республики Башкортостан.
Гости праздника смогут познакомиться с кухнями башкирского, русского, татарского, чувашского народов, а также Кавказа и Средней Азии. Будет возможность продегустировать национальные блюда и узнать об особенностях их приготовления у самих поваров. В рамках праздника предусмотрены семейные конкурсы.
Мероприятие пройдет на площади Салавата Юлаева, начало в 14.00.