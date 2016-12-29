В Уфе проходят рейды по выявлению мест продажи «фанфуриков» Фото: Олег Яровиков
В Уфе проходят рейды по выявлению мест продажи «фанфуриков»
В Уфе проходят рейды по выявлению мест продажи «фанфуриков» Фото: Олег Яровиков
УФА, 29 дек 2016. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.
Сотрудники Государственного комитета Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей, совместно с представителями Центра общественного контроля в сфере ЖКХ и отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Уфе приняли участие в рейде по выявлению мест продажи спиртосодержащей непищевой продукции. Мероприятия проходили на территории Октябрьского района Уфы, были обследованы наиболее «проблемные», по словам местных жителей, торговые объекты. Как известно, с 26 декабря 2016 года, в соответствии с постановлением Роспотребнадзора юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предписано приостановить на срок 30 суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции, так называемых «фанфуриков», за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей, сообщили в Госкомитете РБ по торговле.