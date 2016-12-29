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29 декабря Четверг

Уфа   °

Башкирская филармония вступает в новый год с Classic-парадом

КУЛЬТУРА

УФА, 29 дек 2016. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Башкирская государственная филармония им. Х.Ахметова вступает в новый год с Classic-парадом. 5 января в рамках проекта «30 лет уфимскому органу!» на сцене Малого зала выступят друзья филармонии, известные уфимские музыканты — лауреаты международных конкурсов, пианисты Тимофей Владимиров, Данил Даутов, кларнетист Руслан Валеев, скрипач Ильшат Муслимов, концертмейстеры Мария Валеева и заслуженная артистка РБ Индира Асадуллина.

В программе — популярная классическая музыка Каччини, Шопена, Чайковского, Прокофьева, Баццини, Годовского. Начало в 18.00.

Теги: новогодняя программа
 
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