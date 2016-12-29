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29 декабря Четверг

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В «Уфа-Арене» появились электронные хоккейные тренажеры

СПОРТ

В «Уфа-Арене» появились электронные хоккейные тренажеры Фото: ХК "Салават Юлаев"

В «Уфа-Арене» появились электронные хоккейные тренажеры Фото: ХК "Салават Юлаев"

УФА, 29 дек 2016. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В фойе «Уфа-Арены» завершили монтаж пяти специализированных хоккейных тренажёров.

Как сообщает пресс-служба уфимского клуба, все болельщики, пришедшие 29 декабря на матч «Салавата Юлаева» и магнитогорского «Металлурга», смогут испытать на себе эти уникальные тренажёры. Под бдительным присмотром волонтёров, а также игроков «Агидели» и «Толпара» все желающие оценят свою силу броска, пройдут настоящую хоккейную полосу препятствий и попробуют себя в других захватывающих соревнованиях.

Теги: хоккей,КХЛ
 
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