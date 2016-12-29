Владимир Путин подписал закон об организации детского отдыха Фото: Олег Яровиков Владимир Путин подписал закон об организации детского отдыха Фото: Олег Яровиков

УФА, 29 дек 2016. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Президент России Владимир Путин подписал закон об организации детского отдыха, который ужесточает требования к безопасности жизни и здоровья детей. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон предусматривает обязательные единые требования, которые должны выполнять организации отдыха и оздоровления детей вне зависимости от форм собственности и ведомственной принадлежности, устанавливает общие требования к туристическим маршрутам при прохождении их детьми, сообщает РИА Новости. Также предлагается создать федеральный реестр сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления.

Документ уточняет и разграничивает полномочия и сферы ответственности за отдых детей и его безопасность федеральных и региональных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления. Кроме того, указывается на необходимость предусмотреть возможность предоставления детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, путевок в организации отдыха, включая оплату проезда к месту отдыха и обратно.

Закон устанавливает обязанность туроператоров, турагентов и организаций экскурсионного обслуживания соблюдать установленные требования к туристским маршрутам, порядку организации их прохождения несовершеннолетними и порядку уведомления уполномоченных органов о месте, сроках и длительности прохождения таких маршрутов.

Документом предусмотрены разработка и утверждение профессиональных стандартов, а также квалификационных требований, чтобы исключить работу с детьми неподготовленных людей.

Напомним, внимание к детскому отдыху в России приковано после трагедии в Карелии, которая произошла 18 июня. Дети из лагеря «Парк-отель «Сямозеро» отправились вместе с инструкторами на прогулку по озеру Сямозеро. Каноэ опрокинулись. Погибли 14 детей.