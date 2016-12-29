Больше всего неформально занятых россиян в сельском хозяйстве - исследование Фото: Олег Яровиков Больше всего неформально занятых россиян в сельском хозяйстве - исследование Фото: Олег Яровиков

УФА, 29 дек 2016. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

По данным ВНИИ труда Минтруда России, в III квартале 2016 года доля занятых в неформальном секторе составила 22,3 процента от количества всех работающих граждан. Это на 2 процента больше, чем было в конце 2015 года, и на 5 процентов — чем в конце 2014-го, сообщают «Известия».

В то же время уже два года во всех регионах страны работают комиссии по снижению неформальной занятости. ВНИИ труда выявил, что некоторые работодатели не являются на заседания этих комиссий и не предоставляют им сведений о трудовых договорах. Сами предприниматели говорят, что не видят смысла в подобном сотрудничестве и единственная возможность для них выйти из тени — снижение налоговой нагрузки. В то же время, по данным социологов, количество россиян, которые положительно относятся к теневой занятости, тоже растет.

Эксперты ВНИИ труда выяснили, что в 2015 году больше всего неформальных работников было в сельском хозяйстве — 55 процентов от общей численности занятых по этому виду деятельности. Большая часть из них — трудятся на личных подсобных хозяйствах. В оптовой и розничной торговле доля неформального сектора составляла 37 процентов, и именно за счет таких работников росло общее количество занятых в этой отрасли.

В статистику неформального сектора входят данные о людях, которые официально не оформили отношения с работодателем, получают часть зарплаты в конверте, а также предприниматели без образования юридического лица ИП, фрилансеры и фермеры.

«Увеличение неформального сектора является острой проблемой, которая приводит к росту неэффективной занятости, сказывается на уровне квалификации работников и замедляет рост производительности труда. Кроме того, это значительный объем средств, которые недополучают бюджеты различного уровня и внебюджетные фонды», — говорится в исследовании ВНИИ труда.