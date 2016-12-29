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29 декабря Четверг

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В Уфе Дед Мороз помог дорожной полиции проверить штрафы и знание ПДД

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Уфе Дед Мороз помог дорожной полиции проверить штрафы и знание ПДД Фото: ОГИБДД УМВД по УФе

В Уфе Дед Мороз помог дорожной полиции проверить штрафы и знание ПДД Фото: ОГИБДД УМВД по УФе

УФА, 29 дек 2016. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе Дед Мороз помог дорожной полиции проверить штрафы и знание ПДД. Так автоинспекторы приняли участие во Всероссийской акции МВД России «Полицейский Дед Мороз». Главный новогодний персонаж вместе с инспекторами останавливал водителей, проверял наличие штрафов и заодно — знание правил дорожного движения. Законопослушные водители получали подарки, а тем, кто не смог ответить на вопросы, вручали томик ПДД. Участники акции смогли сфотографироваться с Дедом Морозом, инспекторами и даже с начальником городской дорожной полиции Ильнуром Садыковым, который тоже принял участие в акции.

Теги: акция,автоинспекция,новый год
 
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