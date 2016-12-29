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29 декабря Четверг

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В Уфе владельцы провалившейся под землю «Лады Калины» получили компенсацию

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Уфе владельцы провалившейся под землю «Лады Калины» получили компенсацию Фото: БашДТП

В Уфе владельцы провалившейся под землю «Лады Калины» получили компенсацию Фото: БашДТП

УФА, 29 дек 2016. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе владельцы провалившейся под землю «Лады Калины» получили компенсацию. Об этом написала «Комсомольская правда — Уфа». Как сообщил уфимец Кирилл Крашенинников, семья уже успела купить новую машину. По словам Крашенинниковых, размер компенсации их устроил.

Чрезвычайное происшествие было зафиксировано вечером 25 ноября. На участке у многоэтажного дома на улице Интернациональной под несколькими машинами произошел карстовый провал. «Лада Калина» полностью ушла в воронку. Достать машину не смогли, ее унесли грунтовые воды. Событие получило широкое распространение в СМИ, городские власти пообещали выплатить возмещение и сдержали слово.

Теги: происшествие
 
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