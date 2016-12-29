Уфимцев прокатят на новогодних трамваях и троллейбусах
УФА, 29 дек 2016. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.
В Уфе появились новогодние трамвай и троллейбус. Столичные власти создают в Уфе праздничное настроение. По городу курсируют трамвай и троллейбус, украшенные яркой новогодней иллюминацией. В полной мере всю их красоту можно оценить в вечернее время, пояснили в мэрии.
Новогодний трамвай передвигается по маршруту №5 (ул. Пушкина — Госцирк), троллейбус – по маршруту №13 (Микрорайон Белореченский — Колхозный рынок).