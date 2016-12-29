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29 декабря Четверг

Уфа   °

В Башкирии объявлен конкурс художественных произведений «Рождение Республики»

КУЛЬТУРА

УФА, 29 дек 2016. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Башкортостане объявлен конкурс художественных произведений «Рождение Республики». Он посвящен 100-летию со дня образования Башкортостана. Республиканская выставка-конкурс художественных произведений «Рождение Республики» охватит все виды изобразительного искусства, сообщили в региональном отделении Союза художников.

Как было утверждено решением правления союза, выставочный комитет по отбору произведений состоится 15 декабря 2017 года в Уфимской художественной галерее (ул. Революционная, 34). Произведения, представленные на конкурс, можно будет увидеть на выставке в Уфимской художественной галерее с 20 декабря 2017 по 9 февраля 2018 года.

Теги: выставки,100-летие образования Республики Башкортостан
 
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