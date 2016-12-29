В Башкирии объявлен конкурс художественных произведений «Рождение Республики»
УФА, 29 дек 2016. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.
В Башкортостане объявлен конкурс художественных произведений «Рождение Республики». Он посвящен 100-летию со дня образования Башкортостана. Республиканская выставка-конкурс художественных произведений «Рождение Республики» охватит все виды изобразительного искусства, сообщили в региональном отделении Союза художников.
Как было утверждено решением правления союза, выставочный комитет по отбору произведений состоится 15 декабря 2017 года в Уфимской художественной галерее (ул. Революционная, 34). Произведения, представленные на конкурс, можно будет увидеть на выставке в Уфимской художественной галерее с 20 декабря 2017 по 9 февраля 2018 года.