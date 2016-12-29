В Башкирии активисты ОНФ построили снежный городок Фото: пресс-служба ОНФ В Башкирии активисты ОНФ построили снежный городок Фото: пресс-служба ОНФ

УФА, 29 дек 2016. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В столице Башкортостана появился настоящий снежный городок. Активисты Общероссийского народного фронта в регионе в рамках акции «Снежный фронт» возвели снежные скульптуры в уфимском микрорайоне Сипайлово. К «фронтовикам» присоединились и жители окрестных домов.

«Городские дворы должны быть комфортными и удобными для всех жителей дома, особенно для его маленьких обитателей. Поэтому мы считаем, что снежный городок — лучший подарок детям в преддверии Нового года. Он стал настоящим украшением двора. Надеемся, что во время зимних каникул ребята будут больше времени проводить на свежем воздухе, играя в подвижные игры и набираясь сил», — рассказала активист регионального отделения ОНФ Гульнара Магасумова.

После ударной работы активисты Народного фронта организовали для детворы праздник с интересными конкурсами и концертными номерами. А возглавили народные гулянья Дед Мороз и Снегурочка. Дети веселились, играли, танцевали и пели песни, не остались в стороне и взрослые. Общественники считают, что такие дворовые праздники, объединяющие соседей и дарящие радость всем жителям дома, должны стать традиционными.