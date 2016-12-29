За 2016 год посещаемость сайта ГТРК «Башкортостан» выросла в несколько раз

УФА, 29 дек 2016. /ИА «Башинформ», Сергей Захаров/.

За 2016 год посещаемость официального сайта гостелерадикомпании «Башкортостан» в месяц превысила 9,8 млн просмотров.

Преимущества интернет портала в том, что здесь ведется онлайн трансляция всех медиа ресурсов, входящих в региональный филиал ВГТРК, — сообщили в пресс-службе холдинга. За год несколько раз менялся дизайн сайта и его функционал.

С февраля на портале новостные выпуски стали доступны сразу после эфиров. Каждый пользователь может совершить виртуальный тур по историческому зданию телецентра, предложить свою новость или написать авторам программы «Доброе утро, республика», авторизовавшись через социальные сети.

«Сайт адаптирован под смартфоны, соответственно, там удобно читать тексты и смотреть сюжеты, также существует обратная связь с телезрителем. Появилось и нововведение — пиктограмма гостя. Нажав на нее телезрители могут задать вопрос в прямом эфире. В нашей группе «ВКонтакте» проводятся различные конкурсы и розыгрыши призов», — рассказал эксперт IT технологий филиала ВГТРК Андрей Шалыгин.