Горсовет Уфы добавил каждому депутату по два помощника Фото: Олег Яровиков Горсовет Уфы добавил каждому депутату по два помощника Фото: Олег Яровиков

УФА, 29 дек 2016. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Максимальное количество помощников, которое может быть у каждого депутата городского Совета Уфы, увеличено с пяти до семи человек. Соответствующие изменения в Положение о помощниках депутатов были внесены сегодня на внеочередном заседании депутатского корпуса города.

Как пояснили в пресс-службе Горсовета, увеличение числа помощников не повлечёт за собой никаких финансовых затрат из бюджета. Уфа уже на протяжении многих лет остаётся единственным городом России с населением более одного миллиона человек, где не только помощники депутатов, но и сами депутаты, в том числе и председатель городского Совета, работают бесплатно.

Этим же решением депутатским помощникам были добавлены новые права и обязанности. В числе обязанностей добавились подготовка аналитических, информационных, справочных и других материалов, необходимых депутату Совета для осуществления им своих полномочий. Права помощников дополнены размещением по поручению депутата Совета объявлений и другой информации в СМИ.