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31 декабря Суббота

Уфа   °

Уровень поддержки «Единой России» достиг 48 процентов - ВЦИОМ

ПОЛИТИКА

УФА, 29 дек 2016. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Уровень декларируемой поддержки «Единой России» достиг 48 процентов. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил электоральные рейтинги партий, рейтинги доверия политикам, оценки деятельности государственных институтов.

Рейтинг ЛДПР за предновогоднюю неделю практически не изменился (12,1 процента). Рейтинг КПРФ незначительно вырос (с 8,2 до 8,8 процента), а динамика показателя «Справедливой России» более выражена: после снижения 17-18 декабря до 4,9 процента, 24-25 декабря он вырос до 6,5 процента.

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 24-25 декабря 2016 года в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках и 8 Федеральных округах России. Объем выборки 1600 человек. Выборка репрезентирует население РФ в возрасте 18 лет и старше по полу, возрасту, образованию, типу населенного пункта. Для данной выборки максимальный размер ошибки не превышает 3,5 процента.

Теги: партии,рейтинги,опросы
 
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