Исполнилось 140 лет cо дня рождения исследователя Башкирии Бориса Нольде

УФА, 29 дек 2016. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Научная общественность Башкортостана в эти дни отмечает 140 лет со дня рождения выдающегося русского юриста, дипломата и историка, барона Бориса Эммануиловича Нольде. В книге на французском языке «Формирование Российской империи» он рассказал об истории присоединения к России Казанского ханства, Урала, Западной Сибири, Крыма, Северного Причерноморья и Молдавии.

Особое место в книге Нольде занимает Башкирия. Ее историю он описывает начиная со времени Ивана Грозного и до конца восемнадцатого века. При этом автор использует редкие документы, которые обычно не привлекали позднейшие историки. Книга историка насыщена огромным числом имен, фактов и дат, которые в большинстве своем не были известны российским ученым. Оригинальна трактовка автором основания Уфы как укрепленного пункта, построенного в ходе продвижения царских отрядов в Сибирь и участие башкир в покорении Сибири. Согласно исследованиям Нольде, «в 1585 г. Москва отправила в Зауралье отряд из 300 человек во главе с воеводами В.Б. Сукиным и И. Мясным и письменным головой Д. Чулковым… Летописи не сообщают о маршруте отряда Сукина. Вероятно, его полк входил в состав войска, посланного для покорения тракта Казань — Уфа — Тюмень и попутно основавшего Уфу. Это предположение, базирующееся на объяснениях, данных ногаям в связи с постройкой Уфы, косвенно подтверждается маршрутом следования в 1595 г. войска воеводы князя Елецкого в основанный Сукиным после взятия Тюмени Тобольск. Елецкий должен был идти в Сибирь из Казани через Уфу по дороге, открытой Сукиным; в его войске находились казаки… а также 300 башкир, которые, видимо, присоединились к нему уже в пути».

Много внимания Нольде уделяет возникновению первых металлургических заводов в Башкирии, дает яркие характеристики уральских заводчиков. «О сокровищах, таящихся в недрах… Башкирии тогда никому не было известно, — пишет ученый. — А ведь Уральские горы обладали несметными запасами полезных ископаемых. Их начали добывать лишь на рубеже XVII–XVIII вв., что вскоре коренным образом изменило этот регион. Поэтому без рассказа о зарождении уральской металлургии история этой окраины империи будет не полной».

Немало интересного читатель узнает по истории населенных пунктов нынешнего Белорецкого района, о которых подробно сообщает историк-эмигрант. Именно здесь, по его мнению, возник российский пролетариат. Следует заметить, что историю Башкирии Нольде изучал в то же самое время, когда этим занимался находившийся тогда в ссылке в Уфе другой выдающийся русский историк академик Матвей Любавский.

Долгое время уникальная книга Нольде не была доступна нашим читателям. В 2013 году ее русское издание было выпущено в Санкт-Петербурге. Это уникальное исследование впервые вышло на родине автора по инициативе уфимских историков. Отпечатало исторический труд издательство «Дмитрий Буланин». Перевод выполнила уфимский филолог Лилия Сахибгареева, а общее руководство проектом осуществлял ведущий российский историк академик Валерий Тишков. Книга была представлена на нескольких российских литературных выставках-ярмарках, в настоящее время ее тираж распродан и рассматривается вопрос о ее переиздании.

Справка. Борис Эммануилович Нольде (1876-1948) — выходец из аристократической семьи. В 1897 году окончил Санкт-Петербургский университет, затем учился в Гейдельберге, Цюрихе, Брюсселе, Берлине и Париже, в 1903-1919 годах преподавал в высших учебных заведениях Петербурга. В 1917 годы член Центрального комитета партии кадетов Борис Нольде являлся заместителем министра иностранных дел России. В 1919 году он эмигрировал во Францию, участвовал в деятельности эмигрантских организаций, читал лекции в университетах Франции, Бельгии, Голландии, с 1947 года являлся председателем Института международного права. На основе идей Нольде основано все современное международное право, его исследования заложили фундамент Организации объединенных наций.

Годы Второй мировой войны Нольде провел в своей усадьбе во Франции, где интенсивно трудился над огромным сочинением по истории России. Он не успел закончить свою работу, но то, что сохранилось в рукописях, было издано в Париже на французском языке в 1952-1953 годах. В этой книге, получившей название «Формирование Российской империи», процесс исторического развития нашей страны впервые в мире рассматривается как история народов Северной Евразии.