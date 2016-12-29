Сотрудники уфимского ликеро-водочного завода переписывались с испанскими рабочими - Архив печати Фото: Книжная палата РБ Сотрудники уфимского ликеро-водочного завода переписывались с испанскими рабочими - Архив печати Фото: Книжная палата РБ

УФА, 29 дек 2016. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

В ноябре 1936 года сотрудники уфимского ликеро-водочного завода написали письмо испанским рабочим, героически борющимся против фашизма. Что написали испанцы в ответном письме и за что они благодарили трудящихся Башкирской республики, рассказывает газета «Красная Башкирия» в декабре 1936 года. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

В своем письме, отправленном в начале ноября 1936 года в Барселону, рабочие и служащие уфимского ликеро-водочного завода и Башспиртотреста написали: «Наше первое слово мы обращаем к вам, героически, ожесточенно борющимся против кровавого фашизма… Мы также имели много фронтов, но мы напрягли все свои силы и разбили всех своих врагов, потому что мы были сильны своим классовым сознанием — мы знали, за что боремся. Вы также знаете, за что боретесь. Ваши цели — наши цели», — цитирует газета.

Совсем скоро рабочие уфимского завода получили из Барселоны, от членов социалистической каталонской партии ответное письмо. В послании испанские рабочие отмечали, что приветствия уфимцев послужат им стимулом в борьбе, которую они ведут против международного фашизма, дадут им новые силы. Испанцы сердечно благодарили жителей республики за оказанную им материальную помощь. «Если бы ее не было, нас бы, конечно, победили. Посылая вам наши приветствия, просим передать их всем трудящимся Башкирской республики, которые так мужественно оказывают материальную помощь Испании», — говорилось в письме. Также каталонцы просили не забывать их ни на секунду. «Думайте о нас и боритесь за нас. Мы считаем вас старшими братьями, и вы всегда окажете нам покровительство», — написали в Уфу члены социалистической каталонской партии.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.