Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 60.66 ↓

EUR 63.48 ↑

29 декабря Четверг

Уфа   °

В России правила использования детских автокресел становятся строже

ОБЩЕСТВО

В России правила использования детских автокресел становятся строже Фото: avtodeti.ru

В России правила использования детских автокресел становятся строже Фото: avtodeti.ru

УФА, 29 дек 2016. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В 2017 году правила использования детских автокресел становятся более жесткими. Дети до 7 лет ездят только в автокресле, с 7 до 11 — на заднем сиденье с ремнями безопасности, если они предусмотрены конструкцией автомобиля. На переднем сиденье – в автокресле до 12 лет. Штраф за нарушение — 3 тысячи рублей. Кроме того, за оставление в салоне детей до 7 лет без присмотра вводится штраф 500 рублей.

С 1 января также запрещается перевозка групп детей в исправных автобусах старше 10 лет и не оснащенных тахографом и трекером ГЛОНАСС. В диагностической карте или талоне техосмотра должна быть зафиксирована информация, подтверждающая исправное техническое состояние автобуса.

Теги: дорожное движение,законы
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть