В Уфе наградили лучших людей города Фото: пресс-служба горсовета Уфы





В Уфе наградили лучших людей города Фото: пресс-служба горсовета Уфы

УФА, 29 дек 2016. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В городском Совете Уфы состоялось награждение жителей, внёсших весомый вклад в развитие города. Заслуженные награды из рук председателя городского Совета Валерия Трофимова получили почти 40 человек. Из них девять удостоены высшей награды Уфы – Почётной грамоты городского округа город Уфа Республики Башкортостан и нагрудного знака «За заслуги перед городом». Остальные получили Почётные грамоты Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

Среди награждённых учителя, врачи, артисты, педагоги детских садов и учреждений дополнительного образования, работники культуры, полицейские, учёные, муниципальные служащие, производственные работники и руководители крупных предприятий.

Награждение завершилось традиционным фотографированием на память. Валерий Трофимов поздравил всех собравшихся, их семьи с предстоящими новогодними праздниками и отметил, что Уфа необычайно богата на достойных и талантливых людей, работающих в самых разных отраслях.

Подобные церемонии городской Совет Уфы организует регулярно. Они проводятся несколько раз в год, обычно в преддверии крупных государственных праздников. Фактическое количество наград отличается от числа людей, приглашённых на церемонию награждения в городской Совет. Часть почётных грамот вручается жителям Уфы на местах в их трудовых коллективах, сообщили в пресс-службе горсовета Уфы.