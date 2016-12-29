«Салават Юлаев» обидно проиграл магнитогорскому «Металлургу» под занавес года Фото: Дмитрий Слезин
«Салават Юлаев» обидно проиграл магнитогорскому «Металлургу» под занавес года
«Салават Юлаев» обидно проиграл магнитогорскому «Металлургу» под занавес года Фото: Дмитрий Слезин
УФА, 29 дек 2016. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
В Уфе закончился последний матч 2016 года в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Салават Юлаев» проиграл магнитогорскому «Металлургу» — 3:5.
Проигрывая 0:3, хозяева усилиями Линуса Умарка, Дениса Куляша и Теему Хартикайнена сумели совершить «камбек» — 3:3.
Но концовка снова оказалась за лидерами Восточной конференции — 5:3.
Следующий матч «Салават Юлаев» проведет 3 января 2017 года в Нефтекамске против «Нефтехимика».