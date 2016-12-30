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30 декабря Пятница

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Приходько ушел из «Уфимца»

СПОРТ

Приходько ушел из «Уфимца» Фото: БК «Уфимец»

Приходько ушел из «Уфимца» Фото: БК «Уфимец»

УФА, 30 дек 2016. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Под Новый год баскетбольный клуб «Уфимец» расстался с одним из игроков. По обоюдному согласию сторон принято решение о расторжении контракта между клубом и разыгрывающим Дмитрием Приходько, сообщает пресс-служба уфимской команды.

Приходько перешел в «Уфимец» перед сезоном 2016/2017. Разыгрывающий провел за клуб 18 матчей, набрав 283 очка в играх Кубка России и чемпионата Суперлиги третьего дивизиона. Дмитрий продолжит свою карьеру в барнаульском «АлтайБаскете», который также выступает в Суперлиге третьего дивизиона.

Теги: баскетбол,БК «Уфимец»
 
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