Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 60.27 ↓

EUR 63.02 ↑

30 декабря Пятница

Уфа   °

Телеканал БСТ выпустил календарь на 2017 год с репродукциями картин из музея Нестерова

КУЛЬТУРА

Телеканал БСТ выпустил календарь на 2017 год с репродукциями картин из музея Нестерова Фото: ИА Башинформ

Телеканал БСТ выпустил календарь на 2017 год с репродукциями картин из музея Нестерова Фото: ИА Башинформ

УФА, 30 дек 2016. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Перед новогодними праздниками телеканал БСТ выпустил фирменный календарь на 2017 год. Каждый месяц проиллюстрирован одной из репродукций картин башкирских художников из коллекции Башкирского художественного музея им. М.Нестерова.

Среди них — бессмертные произведения Бориса Домашникова, Адии Ситдиковой, Александра Бурзянцева, Григория Харина, Сергея Литвинова, Евгения Винокурова, Виктора Суздальцева, Владимира Батищева, Алексея Кузнецова, которые составляют золотой фонд изобразительного искусства Башкортостана. Названия месяцев даны на русском и башкирском языках.

Календарь отпечатан в издательстве «Белая Река».

Теги: календарь,БСТ,музей им.Нестерова
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть