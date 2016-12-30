Госкомюстиции Башкортостана завел страницу в соцсети «ВКонтакте» Фото: ИА «Башинформ»
Госкомюстиции Башкортостана завел страницу в соцсети «ВКонтакте»
Госкомюстиции Башкортостана завел страницу в соцсети «ВКонтакте» Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 30 дек 2016. /ИА «Башинформ», Сергей Захаров/.
Государственный комитет Республики Башкортостан по делам юстиции начинает 2017 год со страницы в социальной сети «ВКонтакте».
Как рассказали в Госкомюстиции, в онлайн-режиме планируется размещать адаптированную для жителей республики информацию о деятельности ведомства. На странице в соцсети также планируется проводить опросы, голосования и обсуждения.
Госкомитет РБ по делам юстиции занимается обеспечением деятельности мировых судей, проводит юридическую экспертизу и регистрацию нормативных правовых актов органов исполнительной власти Башкортостана, ведет регистр официальных документов муниципальных образований, осуществляет государственную регистрацию актов гражданского состояния, занимается организацией и оказанием бесплатной юридической помощи населению.
В ноябре 2016 года председателем госкомитета назначен Владимир Спеле.