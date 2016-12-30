В Башкирии наградили лучших по профессии Фото: пресс-служба Минтруда РБ В Башкирии наградили лучших по профессии Фото: пресс-служба Минтруда РБ

УФА, 30 дек 2016. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Правительстве Башкортостана состоялась торжественная церемония награждения победителей республиканского конкурса «Лучший по профессии».

Конкурс профмастерства проводится в России с 2012 года. В 2017 году в башкирской столице состоится федеральный этап конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Лучший пчеловод».

Ежегодно оргкомитет выбирает пять номинаций для проведения федерального этапа. В этом году федеральные этапы прошли по номинациям «Лучший токарь», «Лучший бетонщик», «Лучший машинист маневрового тепловоза», «Лучший электромонтер по ремонту оборудования подстанций», «Лучший фрезеровщик».

В Башкортостане конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» проводился в этом году по шести номинациям. Среди них — «Лучший токарь», «Лучший фрезеровщик», «Лучший лесоруб», «Лучший штукатур», «Лучший электрогазосварщик», «Лучший оператор искусственного осеменения животных».

Дипломы победителям и призерам конкурса вручила министр труда и социальной защиты населения Башкортостана Ленара Иванова.

Лучшим токарем года в республике признан Константин Ширяев, работающий на уфимском предприятии «Гидравлика».

Победителем в номинации «Лучший штукатур» стало звено туймазинского ООО «Строительная фирма №3» Людмила Стадничук и Илиса Ахметзянова.

Лучшим лесорубом-2016 членами жюри признан работник Амзинского лесокомбината (Краснокамский район) Николай Калинин.

В номинации «Лучший оператор искусственного осеменения животных» победил Терентий Савельев, работник СПК колхоз им. Салавата Мелеузовского района.

Лучшим фрезеровщиком года стал Андрей Широков, работник Уфимского агрегатного производственного объединения.

Все победители и призеры республиканского конкурса «Лучший по профессии» получили денежные премии. За первое место предусмотрена премия в размере 50 тысяч рублей, за второе — 30 тысяч рублей, за третье — 15 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Минтруда республики.