В Башкирии на реализацию проекта «Местный Дом культуры» выделят 46,2 млн рублей

УФА, 30 дек 2016. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

«Единая Россия» в будущем году запустит четыре новых партийных проекта: «Наш двор», «Парки малых городов», «Местный Дом культуры», «Театры малых городов». В региональном исполкоме в пятницу, 30 декабря, состоялось рабочее совещание по вопросам запуска новых партийных проектов в 2017 году.

Партийный проект «Театры малых городов» предусматривает поддержку постановкам и материально-техническому перевооружению театров городов, численность жителей которых до 300 тысяч человек. По предварительным данным, в Башкортостане на эти цели будет выделено порядка 34 млн рублей.

Проект «Местный Дом культуры» предполагает выделение финансовой помощи на ремонт и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры в сельской местности и малых городах.

«Два очень серьезных культурных партийных проекта имеют резонансное значение, — выразила уверенность депутат Госдумы Зугура Рахматуллина. — Местные клубы и театры — это очаги культуры в муниципалитетах. Культура — одна из духовных скреп нашего общества. Сельский клуб — это центр приобщения молодежи к отечественным культурным ценностям. В законодательном плане мы, депутаты, защищаем объекты культуры. И не даем их бездумно реорганизовывать».

На реализацию проекта «Местный Дом культуры» в Башкортостане будет выделено 46,2 млн рублей.