В Уфе автомобильные сообщества устроят флешмоб «Елка из авто»Фото: drive2.ru
В Уфе автомобильные сообщества устроят флешмоб «Елка из авто»
В Уфе автомобильные сообщества устроят флешмоб «Елка из авто»Фото: drive2.ru
УФА, 30 дек 2016. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
В Уфе автомобильные сообщества устроят флешмоб «Елка из авто». Акция и съемка квадрокоптером запланированы на 21.00 30 декабря на Советской площади. Объявление распространилось в автомобильных комьюнити. Участники выстроят свои машины в определенном порядке, с зажженными фарами, изображая новогоднюю елку. Подобные акции прошли в нескольких городах России. Рекорд на данный момент принадлежит Хабаровску, где во флешмобе участвовали 97 машин.