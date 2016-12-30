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30 декабря Пятница

Уфа   °

В Уфе автомобильные сообщества устроят флешмоб «Елка из авто»

ОБЩЕСТВО

В Уфе автомобильные сообщества устроят флешмоб «Елка из авто»

Фото: drive2.ru

В Уфе автомобильные сообщества устроят флешмоб «Елка из авто»

Фото: drive2.ru

УФА, 30 дек 2016. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе автомобильные сообщества устроят флешмоб «Елка из авто». Акция и съемка квадрокоптером запланированы на 21.00 30 декабря на Советской площади. Объявление распространилось в автомобильных комьюнити. Участники выстроят свои машины в определенном порядке, с зажженными фарами, изображая новогоднюю елку. Подобные акции прошли в нескольких городах России. Рекорд на данный момент принадлежит Хабаровску, где во флешмобе участвовали 97 машин.

Теги: автомобилисты,флешмоб,новый год
 
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