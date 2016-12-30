В Уфе сдать кровь можно будет и в праздничные новогодние дни
УФА, 30 дек 2016. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.
В Башкортостане больницы в новогодние выходные дни будут работать в обычном режиме.
Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения республики, в праздничные дни пациенты отделений хирургии, онкологии, гематологии, травматологии и родильные дома будут нуждаться в крови. Поэтому Республиканская станция переливания крови в Уфе на улице Батырской, 41/1 готова принять доноров 6 и 7 января с 8.00 до 13.00.