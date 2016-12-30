УФА, 30 дек 2016. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В 2017 году Башкирия получит порядка 856 млн рублей на благоустройство дворовых территорий. Новый проект единороссов по благоустройству стартует в наступающем году.

В проекте могут принять участие населенные пункты, численность населения которых превышает 1000 человек. Две трети средств будут направлены на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов в городах и населенных пунктах. Одна треть средств будет направлена на облагораживание наиболее значимых мест.

«Очень большое количество обращений было во время предвыборной гонки, — отметил депутат Госдумы Павел Качкаев. — Состояние наших дворов вызывает очень много вопросов. Не скажу, что в Уфе плохо содержатся многоквартирные дома, но дворовые территории оставляют желать лучшего. Поэтому руководящими органами партии «Единая Россия» было принято решение выделить 20 млрд рублей для начала этой широкомасштабной работы. Теперь ремонтные работы будут проходить комплексно. Критерии выбора двора остаются за муниципалитетами. Программа будет утверждена на общественных слушаниях. Будут проведены сходы граждан».

Второй проект, направленный на улучшение инфраструктуры, – «Парки малых городов». В нем принимать участие могут города, население которых до 250 тысяч человек. На финансирование этой партийной инициативы в Башкортостане предусмотрено около 175 млн рублей.