В новогоднюю ночь общественный транспорт Уфы будет работать до трех часов ночи Фото: Администрация г.Уфы В новогоднюю ночь общественный транспорт Уфы будет работать до трех часов ночи Фото: Администрация г.Уфы

УФА, 30 дек 2016. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В новогоднюю ночь перед Государственным академическим русским драматическим театром в Уфе состоится эстрадно-развлекательная диско-программа. Она начнется в 22 часа и продлится до двух часов ночи 1 января. Для того, чтобы жители и гости башкирской столицы смогли добраться домой, движение общественного транспорта по маршрутам, проходящим через остановку «Горсовет», планируется продлить до трех часов ночи.

Как сообщили в пресс-службе администрации Уфы, 1 января общественный транспорт начнет свою работу с восьми часов утра. Со 2 января весь городской общественный транспорт будет работать по расписанию выходного дня – с 7 до 23.30.

Кроме того, до 8 января в столице республики будут курсировать метробусы, которые бесплатно развезут всех желающих по ледовым городкам. Выезжать на линию автобусы будут в 12 часов и ездить до 21 часа.