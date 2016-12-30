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30 декабря Пятница

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В новогоднюю ночь общественный транспорт Уфы будет работать до трех часов ночи

ОБЩЕСТВО

В новогоднюю ночь общественный транспорт Уфы будет работать до трех часов ночи Фото: Администрация г.Уфы

В новогоднюю ночь общественный транспорт Уфы будет работать до трех часов ночи Фото: Администрация г.Уфы

УФА, 30 дек 2016. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В новогоднюю ночь перед Государственным академическим русским драматическим театром в Уфе состоится эстрадно-развлекательная диско-программа. Она начнется в 22 часа и продлится до двух часов ночи 1 января. Для того, чтобы жители и гости башкирской столицы смогли добраться домой, движение общественного транспорта по маршрутам, проходящим через остановку «Горсовет», планируется продлить до трех часов ночи.

Как сообщили в пресс-службе администрации Уфы, 1 января общественный транспорт начнет свою работу с восьми часов утра. Со 2 января весь городской общественный транспорт будет работать по расписанию выходного дня – с 7 до 23.30.

Кроме того, до 8 января в столице республики будут курсировать метробусы, которые бесплатно развезут всех желающих по ледовым городкам. Выезжать на линию автобусы будут в 12 часов и ездить до 21 часа.

Теги: Новый год,общественный траснпорт
 
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