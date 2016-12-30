В Уфе китайский петух предсказал снижение экономического кризиса Фото: Олег Яровиков В Уфе китайский петух предсказал снижение экономического кризиса Фото: Олег Яровиков

УФА, 30 дек 2016. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Старожил уфимского контактного зоопарка «Лесное посольство» китайский шелковый петух Петя предсказал, что экономический кризис в 2017 году пойдет на убыль, а вот чемпионства хоккейного клуба «Салава Юлаев» ждать пока не стоит, сообщает сайт «Комсомольская правда — Уфа».

Как пишет издание, петух Петя — птица необычная. «Несколько лет назад Петя подружился с козлятами в соседнем вольере, — рассказывают сотрудники зоопарка. — Вот это была потеха! Чуть отвернешься, а он уже к ним полетел и катается верхом, играет. Потом и есть с козлятами начал. Дружбе пришел конец, когда Петр встретил свою любовь – курочку Марфушу. Отныне у Пети отдельный вольер, живет со своей избранницей. В преддверии «своего» года пара задумалась о потомстве – сейчас Марфуша высиживает цыплят. С недавних пор у Пети появилась почти магическая способность – невероятная интуиция. К примеру, если Петюня носится по зоопарку — все, хорошей погоде не бывать. А ежели весел и игрив – ждите солнышка! Ну и подумали мы – а если попросить умную птицу погадать, каким будет год Петуха? Сказано – сделано.

Пойдет ли кризис на убыль? Ставим перед Петей две миски с разными крупами. Налево пойдет – кризис минует, направо пойдет – финансовой стабильности в грядущем году не видать.

Нашего энтузиазма Петр не разделил. Только приготовились к гаданиям, он сразу же поспешил вернуться в вольер к подруге. С третьей попытки Петюня понял: вопрос государственной важности нужно все-таки решить, и твердой походкой направился к миске с надписью «да». Теперь дело за малым: ждем, когда рубль вырастет в цене!

Станет ли «Салават Юлаев» чемпионом КХЛ? Раз такие дела, может в 2017 году «Салавату Юлаеву» удастся вернуть пальму первенства и команда станет чемпионом КХЛ? Петюня выбрал миску с надписью «нет»: пока не время для хоккейных триумфов».