На грант Фонда ОНФ «Правда и справедливость» претендуют 26 журналистов Башкирии Фото: автор На грант Фонда ОНФ «Правда и справедливость» претендуют 26 журналистов Башкирии Фото: автор

УФА, 30 дек 2016. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

26 журналистов ведущих изданий Башкортостана претендуют на грант Фонда ОНФ «Правда и справедливость». На сегодняшний день для участия в конкурсе журналистских работ ОНФ принято более 2700 работ от 1280 региональных журналистов и блогеров. Заявки принимаются до 12.00 московского времени 31 декабря 2016 года.

Лидерами по числу участников являются Свердловская, Самарская, Челябинская и Ростовская области. А также острые перья Краснодарского и Пермского краев и Республики Татарстан.

В конкурсе будут рассматриваться работы в жанрах журналистского расследования и репортажа по темам борьбы с коррупцией и расточительством в области государственного и муниципального заказа, доступности и качества здравоохранения, проблем в сфере ЖКХ, образования, проблем экологии и варварской вырубки лесов.

Лауреатами конкурса Фонда ОНФ «Правда и справедливость» уже стали журналисты агентства «Башинформ», ГТРК «Башкортостан», газет «Республика Башкортостан», «Аргументы и факты. Башкортостан», «Кумертауское время» и «Действие».

В прошлом году на конкурс было подано порядка 3,5 тысячи работ от журналистов 834 СМИ России: 407 — печатных изданий, 255 — интернет-порталов, 154 — телеканалов, 18 — радиостанций.