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Уфа   °

В Башкирии юный музыкант совершил кражу «ради искусства»

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

УФА, 30 дек 2016. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В башкирском Белорецке юный музыкант совершил кражу «ради искусства». Полицейские задержали двух подростков 16 и 17 лет, подозреваемых в хищении из заброшенной студии дорогостоящего концертного оборудования: двух колонок, усилителя, звукорежиссерского пульта.

Один из ребят рассказал, что учится в музыкальной школе и летом получил для репетиций помещение, в котором хранились указанные приборы и микшерная консоль. Теперь он решил «забрать» их себе. С помощью приятеля подросток вскрыл дверь плоскогубцами и отверткой и на санках отвез вещи к бабушке. Парни стали фигурантами уголовного дела о краже со взломом, сообщили в ОМВД по Белорецкому району.

Теги: кража,музыка,мвд
 
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