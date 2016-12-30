В Уфе представят новую главу благотворительного проекта «Детский альбом»
УФА, 30 дек 2016. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.
Национальный симфонический оркестр Башкортостана совместно с Благотворительным образовательным фондом «Мархамат» продолжают полюбившийся уфимцам проект «Детский альбом». В пятницу, 13 января, они представят на сцене Государственного концертного зала «Башкортостан» X главу проекта «Пушкин и Прокофьев».
Повесть А.С. Пушкина «Пиковая дама» будет сопровождаться музыкой Сергея Прокофьева к неосуществленному фильму Михаила Ромма. Исполнит ее Национальный симфонический оркестр Башкортостана под управлением дирижера Раушана Якупова.
Текст будет читать народный артист России, лауреат Государственной премии Российской Федерации Евгений Князев (Москва). Начало в 18.00.