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30 декабря Пятница

Уфа   °

В Уфе представят новую главу благотворительного проекта «Детский альбом»

КУЛЬТУРА

УФА, 30 дек 2016. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Национальный симфонический оркестр Башкортостана совместно с Благотворительным образовательным фондом «Мархамат» продолжают полюбившийся уфимцам проект «Детский альбом». В пятницу, 13 января, они представят на сцене Государственного концертного зала «Башкортостан» X главу проекта «Пушкин и Прокофьев».

Повесть А.С. Пушкина «Пиковая дама» будет сопровождаться музыкой Сергея Прокофьева к неосуществленному фильму Михаила Ромма. Исполнит ее Национальный симфонический оркестр Башкортостана под управлением дирижера Раушана Якупова.

Текст будет читать народный артист России, лауреат Государственной премии Российской Федерации Евгений Князев (Москва). Начало в 18.00.

Теги: благотворительные проекты,концерты,НСО РБ
 
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