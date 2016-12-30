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В Кумертау стартует масштабный проект «52 выходных дня»

ОБЩЕСТВО

В Кумертау стартует масштабный проект «52 выходных дня» Фото: Администрация Кумертау

В Кумертау стартует масштабный проект «52 выходных дня» Фото: Администрация Кумертау

УФА, 30 дек 2016. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Со следующего года в Кумертау стартует новый масштабный проект «52 выходных дня».

Он подразумевает вовлечение горожан в проведение активных выходных и популяризацию здорового, социально-активного образа жизни. При этом спортивные, культурные и образовательные мероприятия проекта рассчитаны на горожан самого разного возраста.

Как отметили в пресс-службе администрации Кумертау, проект «52 выходных дня» включает в себя как крупные городские мероприятия, так и небольшие, рассчитанные на узкий круг участников.

Теги: проекты,52 выходных дня
 
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