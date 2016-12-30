Знатоков башкирского языка приглашают на Межрегиональную олимпиаду

УФА, 30 дек 2016. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

С 9 по 11 января 2017 года начинается Межрегиональная олимпиада по башкирскому языку и литературе, башкирскому государственному языку среди учащихся 9-11-х классов общеобразовательных организаций. Олимпиада пройдет в Уфе на базе Башкирской республиканской гимназии–интерната №1 им. Рами Гарипова.

На участие в олимпиаде уже заявлено 278 школьников из 61 муниципального района и городских округов, а также регионов Российской Федерации. Согласно программе мероприятия, закрытие олимпиады состоится 11 января 2017 года, сообщили в пресс-службе Министерства образования РБ.