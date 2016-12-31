Депутаты Госдумы подарили костюмы башкирским ансамблям Москвы

УФА, 30 дек 2016. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В преддверии Нового года двум башкирским коллективам Москвы подарили новые костюмы. Подарок от депутатов Государственной Думы – десять пар башкирских костюмов — получили ансамбль танцев «Алтын Ай» и творческая студия «Ясмин».

Ансамбль народных танцев «Алтын Ай» в 2017 году отметит свой первый юбилей – пять лет башкирский коллектив представляет республику на московских сценах, межнациональных вечерах и федеральных телеканалах. В ансамбле под руководством Назира Байзигитова занимаются дети, студенты и взрослые.

«Танцев в репертуаре коллектива уже более 30, и новые костюмы были коллективу просто необходимы, — говорит руководитель ансамбля Назир Байзигитов. — У творческого коллектива «Алтын Ай» в ближайшей перспективе намечены большие планы, в числе которых участие в республиканском конкурсе «Байык» и проведение сольных концертов в Москве и в Уфе».

В творческой студии «Ясмин» занимаются молодые девушки, постигая азы женственности. В марте 2017 году уже в четвертый раз состоится конкурс башкирских красавиц «Мэскэу хылыукайы». Красавицы представляют Башкортостан на международных конкурсах, например, студентка Ильнара Ниязгулова получила титул вице-мисс на международном конкурсе «Мисс Азия Россия».

Поощрить работу коллективов, которые работают на имидж Башкортостана в Москве, решили депутаты Государственной Думы во главе с депутатом от партии «Единая Россия» Рамзилем Ишсариным.

«Молодежь Республики Башкортостан демонстрирует в Москве высокий уровень самоорганизации, направленный на формирование позитивного имиджа республики. Именно поэтому важно поднимать профессиональный уровень творческих коллективов, оказывать им всяческую поддержку, в том числе обогащая их сценические реквизиты, ибо по выступлениям этих коллективов в первую очередь в столице России формируется мнение о менталитете и культуре народов Республики Башкортостан» — считает Рамзил Ишсарин.

«Взаимодействие с депутатским корпусом от нашей республики становится доброй традицией землячества Башкортостана в Москве, а для молодежи в частности очень важно содействие старших наставников в конструктивном развитии», — отметила заместитель руководителя Ассоциации студентов и аспирантов Башкортостана в Москве и Санкт-Петербурге Фатима Янбаева.