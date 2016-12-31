2016 год внес большую лепту в развитие шахмат в Башкирии

УФА, 31 дек 2016. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Председатель Федерации шахмат Республики Башкортостан Филюс Ишбулатов подвел итоги уходящего 2016 года: «Встречая новый год, мы всегда вспоминаем те события, которые стали для нас наиболее важными в году уходящем. И наше шахматное сообщество здесь, конечно же, не исключение. Было немало спортивных победи и других радостных событий, были и неудачи, проблемы, которые так и не удалось пока решить».

В этом году Федерация получила официальную аккредитацию в министерстве спорта России. Теперь у нее есть свой сайт и группа «В Контакте».

Благодаря проведению в Уфе международного турнира «Мемориал Гумерова» с нормой международного мастера, республика получила еще один плюс в развитии шахмат. Эстафету у мемориала приняли всероссийский турнир «Лига будущих чемпионов» и благотворительная акция «Шахматы – в детские дома».

Год запомнится множеством спортивных достижений нашей талантливой молодежи. Это уверенные победы Артура Гайфуллина на первенстве Приволжского ФО среди юношей, Максима Литвинова на «Мемориале Гумерова», стабильные выступления Камиллы Байбуриной на всероссийских и республиканских соревнованиях, успех Юлии Григорьевой на VI Международных спортивных играх «Дети Азии», ее участие в первенстве мира среди девушек.

Тигран Мухутдинов выиграл этап Кубка России. Событием стало приглашение Артура Гайфуллина в президентский центр «Сириус» для одаренных детей. Одно из ярких событий года — победа юных шахматистов Чишминского района в Первенстве России среди учащихся, проживающих в сельской местности. Были еще десятки других, больших и малых побед, которые подтвердили главное – шахматы в республике развиваются, а вслед за этим приходят и высокие результаты.

«В уходящем году надо сказать особое спасибо всем тренерам, которые не только ежедневно кропотливо занимаются со своими воспитанниками, но и не жалеют времени, нервов и порой собственных средств, чтобы не просто вывезти ребят на соревнования, а сделать их участие в турнирах максимально комфортным, — отметил Филюс Ишбулатов. — От имени федерации, родителей и самих ребят огромная благодарность им за такой труд!».

Благодаря усилиям шахматных профессионалов – Ильдара Байбурина (Чишмы), Нафиса Муллагалиева (Туймазы), Андрея Бережнева, Павла Михалова (Стерлитамак), Натальи Проценко (Красноусольский), Дамира Ахметова (Верхние Татышлы), Ильфиры Талиповой (Бураево), Максима Ибрагимова (Уфа) развиваются шахматы в городах и муниципальных образованиях республики.