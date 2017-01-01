Уфимцы Капризов и Воробьев в составе сборной России вышли в четвертьфинал чемпионата мира U-20
УФА, 1 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
В Канаде продолжается молодежный чемпионат мира-2017 по хоккею. Завершился групповой этап.
Сборная России выиграла у словаков в вязком матче — 2:0 и заняла в своей подгруппе третье место вслед за сборными США и Канады. В этом матче в отличие от трёх предыдущих уфимские нападающие Михаил Воробьев и Кирилл Капризов очков не набрали.
В четвертьфинале россияне сразятся со сборной Дании, игра состоится 2 января.