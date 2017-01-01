Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 60.65

EUR 63.81

1 января Воскресенье

Уфа   °

В новогоднюю ночь в Башкирии родилось 13 детей

ОБЩЕСТВО

УФА, 1 янв 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В роддомах Башкирии в ночь с 31 декабря на 1 января появились на свет 13 детей.

Всего с 0:01 до 8:00 родились восемь девочек и пять мальчиков. В их числе и одна двойня. Об этом агентству «Башинформ» сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения РБ Светлана Кускарбекова. По данным медиков, и дети, и их мамы чувствуют себя хорошо.

В последние годы в республике сохраняется тенденция естественного прироста населения за счет увеличения рождаемости. Башкортостан является одним из лидеров среди субъектов России по этому показателю.

Теги: новый год,дети
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть