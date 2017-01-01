В Уфе с Нового года проезд на троллейбусе и трамвае подешевел Фото: с сайта администрации Уфы
В Уфе с Нового года проезд на троллейбусе и трамвае подешевел
В Уфе с Нового года проезд на троллейбусе и трамвае подешевел Фото: с сайта администрации Уфы
УФА, 1 янв 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.
В Уфе с 1 января проезд на троллейбусе и трамвае подешевел. Такой подарок решило сделать муниципальное управление электротранспорта города Уфы в связи с наступлением нового 2017 года и в честь 80-й годовщины своего создания.
С сегодняшнего дня стоимость проезда за наличный расчёт снижена с 22 до 20 рублей, сообщили в пресс-службе городской администрации.