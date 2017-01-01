Славный сын земли буздякской (К 95-летию выдающегося ученого-геолога Ахтяма Кинзикеева)

УФА, 1 янв 2017. /ИА «Башинформ», Владимир Романов/.

В первый день нового года свое 95-летие отмечает Ахтям Рахматуллович Кинзикеев ‑ яркий представитель науки, высшей и академической школы Башкортостана, ветеран Великой Отечественной войны.

Ахтям Кинзикеев родился 1 января 1922 года в деревне Буздяк Белебеевского уезда Уфимской губернии, ныне село Старый Буздяк Буздякского муниципального района Республики Башкортостан, в бедной крестьянской семье

Не думал и не гадал в те далекие годы босоногий мальчишка из сельской глубинки, что когда-нибудь станет крупным ученым, доктором наук, автором многих книг и учебников.

Следует сказать, что Ахтям Рахматуллович принадлежит к древней фамилии билярских вотчинных башкир. Известен, например, его предок Хисматулла Кинзикеев, воевавший в рядах 5-го башкиро-мещеряцкого полка и дошедший до Парижа. Очень много было среди Кинзикеевых рудознатцев. В старинных документах можно встретить имя горного старателя Нуруша Кинзикеева, прибывшего в начале восемнадцатого века из одноименной деревни Кыр-Иланской волости Казанской дороги на земли своих древних предков башкир айлинцев ‑ в деревню Кускильдино Кудейской волости Сибирской дороги. В 1740 году Нуруш в верховьях реки Белой на горе Алатау нашел серебряную руду, занимался ее добычей и выплавлением. Гордость этого славного рода составляют Назметдин Кинзикеев, который занимался в девятнадцатом веке межеванием земли в Канлинской волости Белебеевского уезда, первооткрыватель Культюбинского и других месторождений нефти Гумер Кинзикеев и многие другие.

В 1940 году Ахтям Рахматуллович был призван в ряды Красной армии, воевал на фронтах Великой Отечественной войны. После демобилизации в 1946 году поступил на геологический факультет Московского института нефтехимической и газовой промышленности им. И.М. Губкина (МИНХ). В процессе учебы он хорошо понял важность избранной специальности. После успешного окончания института работал там же старшим научным сотрудником.

В 1955 году Ахтям Кинзикеев стал преподавателем Уфимского нефтяного института и поступил в аспирантуру. Успешно защитил кандидатскую диссертацию, затем работал заведующим лабораторией Татарского нефтяного научно-исследовательского института в Альметьевске, затем заместителем декана и деканом в Татарском филиале МИНХ им. И.М. Губкина. Здесь он стал доктором геолого-минералогических наук. С 1969 года Ахтям Рахматуллович связал свою судьбу с Гомельским государственным университетом, руководил деканатом и кафедрой геологии и гидрогеологии. В том же году стал профессором.

В 1973 году Ахтям Кинзикеев возвращается в Башкирию и становится первым заведующим кафедрой геологии Башгосуниверситета. Успешно руководил кафедрой до 1988 года, до 2014 года вел научно-преподавательскую работу в качестве профессора. С 1991 года является членом-корреспондентом Академии наук Республики Башкортостан.

Ученым разработаны методы комплексного исследования нефтегазоносных карбонатных отложений Урало-Поволжья. Под его руководством и непосредственном участии проводились геологические и геофизические исследования в Волго-Уральской нефтегазоносной провинции. В результате исследований существенно уточнена стратиграфия палеозоя, а в карбонатных отложениях этой территории установлены новые нефтеносные пласты. Ученый предложил пути и методы рационального использования природных ресурсов и решения экологических проблем Башкортостана.

В 1968-1989 годах Ахтям Кинзикеев исследовал влияние лунных и солнечных приливных волн на гидродинамические и гидрохимические процессы капиллярных флюидов пластов. В качестве одного из наблюдательных полигонов была использована пещера Шульган-Таш, где изучался расход и химизм инфильтрационной капели в зале Хаоса с точки зрения связи его динамики с фазами Луны. По результатам исследований была издана монография «Эффекты переменного гравитационного поля в капиллярах».

Под руководством Ахтяма Кинзикеева проводилась геоэкологическая экспертиза строительства Башкирской атомной электростанции, Иштугановского водохранилища, им разработано обоснование организации природного парка «Асылыкуль».

Ахтям Рахматуллович является автором более 220 научных работ, многих монографий и учебников, изобретений. Ему присвоены почетные звания «Заслуженный деятель науки Башкирской АССР» и «Отличник образования Республики Башкортостан». Он награждался двумя орденами «Красная Звезда», орденом Великой Отечественной войны 1-й степени, медалями «За отвагу», «За оборону Киева», «За победу над Германией».

Ученый и сегодня в строю. Являет собой редкий долголетия в науке. Ахтям Рахматулович часто бывает в Башгосуниверситете, консультирует студентов и аспирантов. По мере возможности участвует он и в работе Академии наук Республики Башкортостан. Интересуется научными новинками и всегда в курсе всех дел по геологии.