Видные деятели культуры Башкортостана: Ралиф Кинзябаев (К 60-летию журналиста, писателя и драматурга)

УФА, 1 янв 2017. /ИА «Башинформ», Владимир Романов/.

Сегодня свой большой юбилей ‑ шестидесятилетие ‑ отмечает Ралиф Мустакимович Кинзябаев ‑ известный журналист, многие годы отдавший республиканской печати. Он проявил себя как яркая и разносторонняя творческая личность. Ралифа Кинзябаева знают как видного организатора средств массовой информации, яркого писателя, автора нескольких книг прозы. В последние годы он снискал известность как талантливый драматург, пьесы которого ставятся на сцене театров Башкортостана, Татарстана и других регионов страны.

Ралиф Кинзябаев родился 1 января 1957 года в селе Кабакуш Стерлибашевского района Башкирской АССР, ныне одноименного муниципального района РБ. Глава семейства ‑ Мустаким Кинзябаев ‑ работал председателем местного колхоза «Маяк». Мать Зулькагиза всю жизнь трудилась простой колхозницей.

Ралиф с самого детства рос привычным к сельскому труду, ответственным за любое порученное дело. С этих лет проявились главные черты его характера ‑ трудолюбие, настойчивость, умение доводить любое дело до конца.

В 1980 году он успешно окончил филологический факультет Стерлитамакского педагогического института (ныне филиал БашГУ), получив специальность «учитель русского языка и литературы». Трудовую деятельность Ралиф Кинзябаев начал заместителем директора Тляумбетовской средней школы Кугарчинского района. В 1985 году он стал директором Старокалкашевской средней школы Стерлибашевского района.

Ралиф Мустакимович с самых юных лет испытывал любовь к литературе, очень много читал, освоил в совершенстве и русский, и башкирский языки. В годы работы в школе в районной и республиканских газетах начали появляться его заметки и статьи, посвященные актуальным вопросам педагогики и проблемам села.

Не случайно, что в 1985 году Ралифа Кинзябаева пригласили на работу в республиканскую газету «Башкортостан». Почти 15 лет он работал собственным корреспондентом газеты по Стерлитамакскому региону. В этот период он получил богатый жизненный опыт, побывал во многих селах и деревнях, познакомился с сельскими тружениками и руководителями хозяйств, хорошо изучил сельскую проблематику и насущные нужды жителей. Статьи Ралифа Мустакимовича всегда отличались актуальностью и остротой, высоким профессионализмом, всесторонним освещением рассматриваемой проблемы, общественной значимостью.

С 1999 года по июль 2011 года ‑ двенадцать лет! ‑ Ралиф Кинзябаев возглавлял главную башкироязычную газету республики «Башкортостан». Эти годы он считает лучшими и самыми плодотворными в своей профессиональной карьере. Ему удалось создать высококвалифицированный коллектив, куда пришли талантливые журналисты, много сделать по улучшению внешнего вида и газеты. Издание стало более интересным, обновился дизайн, появились новые интересные рубрики. Тираж газеты все эти годы был стабильно высоким, ее авторитет постоянно рос. Коллектив при активном участии главного редактора находился в постоянных творческих поисках. Газета «Башкортостан» стала широко известной на российском и региональном уровне. Достаточно сказать, что победителями пяти из семи региональных конкурсов «Дружба народов ‑ главное достояние Республики Башкортостан», которые широко проводились в те годы, стали журналисты газеты «Башкортостан».

В 2011 году Ралиф Кинзябаев возглавил республиканский сатирический журнал «Хэнэк». А в мае 2016 года он стал главным редактором литературно-художественного и общественно-политического журнала «Агидель».

Одновременно Ралиф Кинзябаев активно занимается творческой деятельностью в сфере прозы и публицистики. Очерки молодого писателя, вошедшие в альманах «Молодые силы» (Уфа, 1985) и сборник «Идущие впереди» (Уфа, 1987), ярко воссоздают портреты современников, рассказывают об их трудовых свершениях и четкой гражданской позиции. Мастерство автора позволяет всесторонне обрисовать и наглядно показать непростые характеры своих героев, людей разных по натуре и темпераменту, но объединенных общими целями ‑ служению родной земле и улучшению жизни людей.

В 80-е годы прошлого столетия в газетах и журналах начали появляться первые художественные рассказы и повести Ралифа Кинзябаева. Талант журналиста, писательское мастерство, редкое умение увидеть общественные тенденции, тонкая наблюдательность, прекрасное владение языком позволили ему создать запоминающиеся произведения.

Рассказы писателя выделяются остросюжетностью и внутренним драматизмом, автору удалось создать множество ярких колоритных характеров современников. Прежде всего, его волнуют проблемы морально-этического характера, интересует отношение людей к духовным и материальным ценностям, народным традициям, природе и социуму. В повести «Последний день лета» и рассказах Ралифа Кинзябаева поднимаются проблемы маленьких, затерянных в глуши деревень и их жителей с драматическими судьбами. Когда-то такие населенные пункты называли бесперспективными. Многие герои писателя –‑ наши современники, живущие духом обновления. Пусть не все из них окончили университеты в больших городах, они не лишены каких-то недостатков, но мужественно преодолевают свои ошибки, постигая мудрость жизни.

В 1988 году в Башкирском книжном издательстве вышла в свет первая книга рассказов Ралифа Кинзябаева под названием «Идет красавица к роднику», вызвавшая большой интерес любителей литературы. Критика тоже обратила внимание на новое имя в писательской среде. В 1990 году он вошел в состав писательской организации республики. В 1992 года была опубликована следующая книга молодого писателя, куда вошла повесть «Последний день лета» и новые рассказы.

В последние годы Ралифа Кинзябаева все больше интересуют драматургия. Сегодня он является автором многих пьес, которые с успехом ставятся на сценах многих театров Башкортостана и России. Спектакли по его пьесам «Найдите мне папашу», «Роковая тайна», «Тратау и ныне там» и другим были поставлены Стерлитамакским башкирским драматическим театром. Пьесы Ралифа Кинзябаева «Эх, друг мой Байтимер!», «Роковая тайна», «Одолжи мне жеребца!» и другие в постановке творческого коллектива Башкирского академического театра драмы имени М. Гафури стали ярким и заметным явлением в национальной драматургии.

Большой жизненный опыт, человеческая мудрость, хорошее знание как городской, так и деревенской жизни позволяют драматургу создавать актуальные, яркие и самобытные произведения, которые близки зрителям всех возрастов и самых разных вкусов. На первый взгляд, произведения Ралифа Кинзябаева просты и незатейливы, но они наполнены внутренним драматизмом, напряженной работой автора, преобразующего будничную, привычную действительность в театральное действо, наполненное интересными событиями, ставшее средством глубокой художественной выразительности. Между строк его пьес явственно прослеживается четкая авторская позиция и оценка наблюдаемых явлений жизненной действительности.

Большой интерес зрителей вызвала премьера комедии Ралифа Кинзябаева «Әбейүшкә@ (эт)тущка. ru» в Башкирском академтеатре им. М. Гафури в постановке режиссера Ильнура Муллабаева. Спектакль представляет собой описание событий в отдельной деревне. Автор показывает типичных представителей нынешней молодежи, но при помощи различных сцен и диалогов утверждает должное отношение к людям старшего поколения. Комедия содержит глубокие философские мысли, утверждает важные жизненные принципы и необходимость преемственности поколений.

В 2015 году Ралиф Кинзябаев написал пьесу «Мы ‑ дети вечности, или Рассказывает Фаина Шевчук» об известном рок-музыканте, лидере легендарной группы «ДДТ», уроженце Уфы Юрии Шевчуке.

В целом, все драматические произведения автора обладают большой морально-воспитательной и культурно-образовательной силой. За счет своего незаурядного таланта автор умело объединяет актеров и зрителей, незаметно вовлекает их к общим поискам выбора правильного пути, заставляя давать прямые оценки реальным событиям нашей жизни, тем или иным персонажам спектакля.

За большие заслуги в области журналистики Ралифу Кинзябаеву присвоено почетное звание «Заслуженный работник печати и массовой информации Республики Башкортостан». Его труд отмечен несколькими медалями, другими наградами.

Творческая биография журналиста и драматурга Ралифа Кинзябаева отражена в 3-м томе Башкирской энциклопедии, Большой биографической энциклопедии, на сайтах «Кто есть кто в Республике Башкортостан», viperson.ru, «Литературная карта Республики Башкортостан», справочнике «Писатели земли башкирской».