1 января отмечается Всемирный день мира

УФА, 1 янв 2017. /ИА «Башинформ», Арина Рахимкулова/.

Всемирный день мира отмечают ежегодно 1 января народы разных стран. История этого праздника ведет свое начало с 1967 года, когда глава католической церкви установил День всемирных молитв о мире. Первоначально его отмечали в католических странах в первый день каждого нового года.

17 декабря 1969 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила этот праздник официальным для всех народов, переименовав его во Всемирный день мира.

«Прости, и ты обретешь мир» — общий лозунг Всемирного дня мира. Праздник нацелен на привлечение мировой общественности к борьбе с бедностью, на ослабление напряженности в международных и межгосударственных отношениях, на укрепление международного согласия.