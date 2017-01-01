В Уфе ушел из жизни заслуженный художник Башкортостана Урал Мухаметшин

УФА, 1 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Искусство республики понесло тяжелую утрату. В Уфе на 64-м году жизни скоропостижно скончался заслуженный художник Башкортостана, живописец Урал Мухаметшин.

Прощание с покойным состоится завтра, 2 января, в 13.00 в морге по адресу: Цветочная, 2. Похоронен он будет на кладбище в Тимашево.

Урал Гумерович Мухаметшин родился в Уфе, но второй своей родиной считал поселок Кандры Туймазинского района, где он и его брат проводили у бабушки с дедушкой каждое лето. В 1980 году окончил художественное отделение Уфимского государственного института искусств. Картины художника хранятся в БГХМ им. М.В. Нестерова в Уфе, в частных коллекциях. Он был мастером, возрождающим один из сложнейших жанров — исторический. Среди его работ — «Крестьянская война. Пугачев и Салават», «Портрет Мифтахетдина Акмуллы», «Бабье лето в Старых Кандрах» (2008), «Портрет матери» (2010), «Крестьянская война» (2008), «Новолуние», «Портрет Касима Девлеткильдеева», «Портрет отца», «Кони — фронту», посвященная 112-й Башкирской кавалерийской дивизии.

Урал Мухаметшин — участник республиканских, зональных, региональных, межрегиональной, всероссийских, всесоюзных и международной выставок с 1975 года. Заслуженный художник Республики Башкортостан с 2006 года. Обладатель Золотой медали «Духовность, традиции, мастерство» Союза художников РФ (2014).