Радик Юльякшин в Татарстане стал «Человеком года» Фото: соцсети Радик Юльякшин в Татарстане стал «Человеком года» Фото: соцсети

УФА, 1 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Популярный певец, уфимец Радик Юльякшин, выступающий под псевдонимом Элвин Грей, стал «Человеком года» в культуре Татарстана. По версии «Бизнес Online», этот титул он поделил с художественным руководителем, дирижером Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан Александром Сладковским. Два деятеля культуры победили с большим отрывом в голосовании, в котором приняли участие 2,5 тысячи читателей.

По сообщению издания, поп-исполнитель, которого называют «башкирским Джастином Бибером», в 2016 году дал в Казани 14 концертов, пять раз выступал в «Пирамиде». Элвин Грей в этом году закрывал фестиваль «Татар җыры». Напомним, в Уфе певец с большим успехом выступил в декабре минувшего года.

Ранее Радик Юльякшин на протяжении нескольких лет был победителем в номинации «Певец года» в Башкортостане, обладателем Гран-при по версии «ТВ Туган тел Татарстан» в номинации «Хит года-2012», Гран-при в номинации «Хит года в Башкортостане-2012» и других титулов и наград.